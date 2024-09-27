Убийца 12-летей россиянки шокировал следователей мотивом страшной расправы

Кубанский убийца 12-летней школьницы заявил, что надеялся отобрать у нее деньги

В Краснодарском крае правоохранители задержали 35-летнего мужчину по подозрению в убийстве 12-летней девочки, чье тело было найдено 2 сентября в реке недалеко от хутора Бураковский в Кореновском районе, сообщает Life.ru .

«Фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следователем с участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте», — отметили в СК России.

Как рассказал задержанный, он похитил у девочки сумку, надеясь найти там большую сумму денег. Однако наличных в рюкзаке подростка не оказалось.

По версии следствия, мужчина убил 12-летнюю девочку, после чего избавился от ее тела, велосипеда и личных вещей, сбросив их в водоем. Таким образом фигурант хотел скрыть улики преступления.

В отношении кубанца возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ближайшие дни подозреваемому будет выбрана мера пресечения, и следствие намерено требовать его ареста.

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