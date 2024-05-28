После отпуска у жителя Подмосковья обнаружили три кисты с ленточными червями

Три кисты с ленточными червями нашли у жителя Подмосковья после отпуска на Филиппинах. Молодой человек чуть не умер после того, как съел местную еду на улице, сообщает Baza.

Пострадавшего доставили в Долгопрудненскую больницу с жалобами на острые боли в животе. Он на протяжении нескольких недель наблюдал у себя потерю аппетита, тошноту и даже рвоту после употребления пищи, однако к медикам не обращался.

Врачи провели компьютерную томографию и нашли три крупных образования в печени пациента, одно из которых достигло таких размеров, что могло вот-вот лопнуть. Пациенту провели мужчине экстренную операцию, которая длилась 3 часа. Предположительно, причиной заражения стало съеденное в зарубежной поездке мясо экзотического животного.

Теперь пострадавший восстанавливается после операции.