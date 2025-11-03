У здания парламента Сербии нападавшие подожгли шатер

В центре Белграда вечером 2 ноября произошли массовые столкновения между участниками согласованного митинга и несанкционированной акции протеста, сообщает ТАСС .

Согласно заявлению МВД Сербии, организованная группа участников незаконного собрания напала на граждан, находившихся на официально зарегистрированном мероприятии у здания парламента.

В результате нападения был подожжен один из шатров, в котором в тот момент находились люди. Полиция оперативно вмешалась, предотвратив дальнейшую эскалацию насилия. Один сотрудник полиции получил травму голени от пиротехнического средства и был доставлен в медицинское учреждение.

Ведомство призвало граждан воздерживаться от насилия и не участвовать в несанкционированных собраниях, «которые угрожают жизни, безопасности других людей и общественному имуществу».

Полиция Полиция Сербии задержала мужчину, который перелез через ограждение, показывал непристойные жесты и демонстрировал половой орган в ходе протестов в Белграде.