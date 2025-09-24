У военного госпиталя нашли гранату натовского образца в Москве

Происшествия

У военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко на Госпитальной площади в Москве нашли гранату. Она, по предварительной информации, могла быть произведена на Западе, сообщает Baza.

Территорию госпиталя оцепили. На месте происшествия находятся саперы.

Гранату обнаружил дворник рядом с контрольно-пропускным пунктом военного клинического госпиталя. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб.

Эвакуацию людей не проводили. Гранату обнаружили в листве рядом с бордюром.

