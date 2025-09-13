У россиян в Таиланде украли сумку с паспортами и деньгами за сутки до отлета

У туристов из РФ украли сумку с паспортами, смартфонами и материальными средствами за сутки до отлета на Пхукете в Таиланде. Однако уже вечером предметы были найдены, сообщает SHOT .

Пара россиян отдыхали на пляже Май Кхао. Они оставили сумку на пляже и пошли купаться в море. По возвращении, вещей уже не было.

В сумках находились смартфоны, наличные и паспорта. На следующие сутки им уже нужно было улетать.

Пара отправилась в местное отделение полиции и написала заявление. Россияне попросили помочь найти воришек.

Вечером в иной части пляжа сумку обнаружили другие туристы. Они отнесли ее в полицию.

Выяснилось, что сумку смыло море. Потом она была «выплюнута» назад. Все содержимое осталось нетронутым, пара получила его. Затем семья улетела в РФ.