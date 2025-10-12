В ночь на 12 октября у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает РИА Новости .

Эпицентр находился в 75 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 30 км.

Отмечается, что подземный толчок силой до 4-5 баллов могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение. Его магнитуда была равна 8,8. Сильные подземные толчки ощутили и жители северных Курил. В Северо-Курильске и на Камчатке тогда объявили угрозу цунами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.