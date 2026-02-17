У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение

сегодня в 02:47

В акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщается сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

В Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось на 3 балла.

Землетрясение произошло в 09.42.52 по камчатскому времени (00.42.52 мск — ред.).

Эпицентр подземного толчка располагался в 222 км к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 45 км.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

