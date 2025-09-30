У побережья Камчатки за сутки зафиксировали почти 20 афтершоков

У берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировано 19 афтершоков, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале .

«За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. Два из них ощущались жителями края», — говорится в сообщении.

Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

Местным жителям и гостям региона рекомендуется не приближаться к исполинам.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.