У побережья южных Курил произошло землетрясение

В ночь на 13 сентября у побережья южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, сообщает РИА Новости .

Эпицентр располагался в 87 км южнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 20 км.

Подземный толчок могли ощутить на Шикотане силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.