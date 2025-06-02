У побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 18.51 по времени UTC (21.51 мск) в 135 км к юго-востоку от города Обихиро, где проживает более 170 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27 км.

О пострадавших не сообщается. Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано.

Пока весь мир отменяет туры в Японию из-за пророчества о скорой катастрофе, россияне, наоборот, стремятся в Страну восходящего солнца, не боясь предсказаний о смертельной опасности.