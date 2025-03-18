У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение

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Подземный толчок был зафиксирован в понедельник в 22.23 по времени UTC (в 1.36 вторника мск) в 102 км к юго-востоку от индонезийского города Пематангсиантар, где проживает более 209 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 158 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее мощное землетрясение случилось в северной части Армении в шести километрах от населенного пункта Спитак Лорийской области.