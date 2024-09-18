У пассажиров Delta Airlines лопнули барабанные перепонки во время полета

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По информации издания Daily Mail, у пассажиров самолета авиакомпании Delta Airlines лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа из-за резкого снижения высоты и разгерметизации салона, сообщает «Лента.ру» .

Борт летел из Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в Портленд (штат Орегон). В какой-то момент самолет стал резко снижаться, произошла разгерметизация. Пассажиры схватились за уши из-за острой боли, у многих пошла кровь из носа.

Десять человек обратились за медицинской помощью после экстренной посадки. В Delta Airlines извинились перед пассажирами за произошедшее.

Ранее самолет, который летел по маршруту Москва-Минеральные воды, экстренно сел в волгоградском аэропорту. Одному из пассажиров стало плохо.