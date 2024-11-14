У нападающего «Краснодара» Смолова украли платиновые часы за 8 млн рублей

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что из раздевалки у него украли платиновые часы за 8 млн рублей. Кража произошла во время матча в Казани 10 ноября, сообщает Mash .

По словам Смолова, он оставил в ящике раздевалки часы, а затем отправился на игру. В это время они пропали. Речь идет о швейцарских часах Audemars Piguet Royal Oak из лимитированной коллекции.

Вместе с сотрудниками футболист обыскал раздевалку и душевую, но безрезультатно. Просмотрели камеры наблюдения, однако никто подозрительный не входил — только игроки, тренеры и персонал. Смолов продолжает поиски часов.

Ранее 36-летний военнослужащий Иван из Саратова попал в неприятную ситуацию — у него украли ноутбук с флешками и другую технику, пока он был в Генштабе. Боец приехал в Москву в командировку.