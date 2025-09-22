У бросившей дочь в Таиланде россиянки подозревают помутнение рассудка

У 34-летней россиянки, которая загадочно исчезла и бросила дочь в Бангкоке, подозревают помутнение рассудка. Она не понимает, что происходит, а также не подпускает к себе свою мать, сообщает SHOT .

Ранее в Таиланде разыскивали пропавшую 34-летнюю россиянку. Туристка приехала на улицу с многочисленными барами и перестала выходить на связь. При этом ее дочь осталась в номере отеля. В районе, где женщина пропала, процветает преступность, поэтому россиянку могли опоить и похитить. Дочь пропавший поместили в детдом, потом ее забрала прилетевшая в страну бабушка.

Туристку восемь дней искали в Таиланде, в понедельник у нее заканчивается виза, но продлить ее россиянка не может.

Как рассказали очевидцы, женщина находится в неадекватном состоянии. Она не отдает отчет своим действиям, не понимает, что бросила маленькую дочь, и не идет на контакт со своей мамой.

При этом, по словам очевидцев, женщина не употребляла наркотики, спиртного могла выпить немного, а сейчас абсолютно трезвая. В хостеле, где нашли туристку, как отметили знакомые, она жила одна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.