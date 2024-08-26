У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6

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Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Королевства Тонга, пишет RT со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился в 151 км к северу от Нукуалофы. Очаг залегал на глубине 41 км.

О пострадавших не сообщается. Угрозу цунами не объявили.

Ранее ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что на Камчатке в течение суток сохраняется вероятность сильного землетрясения с очагом, охватывающим Авачинский залив.