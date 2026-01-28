У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 62 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 9.42 (1.42 мск) 28 января», — говорится в сообщении.
Очаг располагался на глубине 63 км.
Отмечается, что подземный толчок силой до 3 баллов ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.
Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.
