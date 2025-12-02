сегодня в 04:00

У берегов Камчатки за сутки зарегистрировали пять афтершоков

За минувшие сутки зафиксировали у камчатского побережья пять афтершоков магнитудой до 5,0, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки зафиксированы пять афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,0. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались», — говорится в сообщении.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.