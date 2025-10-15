У берегов Камчатки за сутки зафиксировали девять афтершоков

У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 9 афтершоков магнитудой до 5,2, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло девять афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,2. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок», — говорится в сообщении.

Кроме того, из Ключевского вулкана за сутки произошло 2 пепловых выброса. Пеплопадов в населенных пунктах края не зафиксировано.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

