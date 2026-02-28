Тысячи людей бегут из Дубая после атаки Израиля на Иран

сегодня в 13:42

Люди массово уезжают из Дубая после иранской атаки

Большое количество людей срочно покидает Дубай после происшествия, в ходе которого над территорией курорта «Мадинат Джумейра» были уничтожены летательные аппараты. Дороги, ведущие из города, встали в многокилометровых заторах, сообщает Mash .

В числе тех, кто стремится покинуть Дубай, есть и граждане России. По их словам, основной поток людей направляется к аэропорту. Туристы из РФ, планировавшие прибытие в ОАЭ, также заявляют о намерении отменить поездку.

На данный момент аэропорты ОАЭ временно закрыты и принимают исключительно самолеты, нуждающиеся в экстренной посадке из-за низкого уровня топлива, даже несмотря на оформленные и оплаченные заранее туры.

Параллельно в Абу-Даби также был зафиксирован звук мощного взрыва.

Ранее сообщалось, что Иран нанес ответный удар по Израилю. Также Тегеран начал обстреливать своих соседей.

