«Ты отравила мою маму»: прихожанин зарезал работницу в храме Подмосковья

РЕН ТВ: убийца женщины в храме Подмосковья считал, что она отравила его мать

Мужчина зарезал работницу трапезной в храме Подмосковья из-за того, что она якобы отравила его мать, сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло утром в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде. Неадекват нанес 55-летней женщине 13 ударов ножом. Она умерла на месте от полученных ранений.

Преступника уже задержали. По предварительным данным, прихожанин посещал трапезную, где его кормили. Предварительно, мужчине около 50 лет, его мать работала в этом храме. Во время нападения он кричал: «Ты отравила мою маму».

Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина убил 55-летнюю Ирину Хамлюк в храме Петра и Павла в подмосковном Сергиевом Посаде.