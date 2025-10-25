Ты меня достала: в Москве сожитель «разнес» пенсионерку из ружья

сегодня в 21:02

В Москве найдено тело пенсионерки с огнестрельным ранением

Труп женщины 1947 года рождения найден в квартире в Москве. Пенсионерка погибла после того, как в нее выстрелили, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Тело москвички было найдено в квартире жилого дома на ул. 2-я Синичкина. На нем обнаружены следы огнестрельного ранения.

По предварительным данным, в женщину выстрелил ее 62-летний сожитель. На месте происшествия идет работа правоохранителей. Ее координирует первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее россиянка случайно снесла голову друга при пристрелке ружья. Затем ее сообщники спрятали труп.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.