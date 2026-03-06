Турецкий полицейский показал свой пенис задержанной россиянке в Стамбуле

В Стамбуле россиянка столкнулась с ужасным отношением со стороны местных полицейских, когда была задержана в аэропорту. Один из правоохранителей, по ее словам, показал ей член и спрашивал об ее отношении к оральному сексу. Об инциденте рассказала пользователь Instagram* KHOTSKAYYA.

Девушка заявила, ее задержали на паспортном контроле в стамбульском аэропорту, сообщив об уголовном деле и судебных разборках. После этого ее доставили в отдел полиции при воздушной гавани, где она провела целый день.

Уже в отделе девушке пояснили, что задержание случилось из-за произошедшей два года назад ситуации. Тогда ее лишили прав на полгода и забрали автомобиль на штрафстоянку, так как в крови при проверке обнаружили алкоголь. При этом никто не предупреждал о возбуждении уголовного дела.

В отделе полиции, по словам россиянки, сотрудники применяли к женщинам «психологическое и физическое насилие, которое нарушает все права человека».

«Нормально ли, если сотрудник полиции предложит девочке пообниматься в туалете и при этом он достанет свой член и будет спрашивать, нравится ли ей оральный секс? Нормально ли, когда ты просишь сотрудника полиции не курить в закрытом помещении, а он говорит, чтобы ты сказала это на турецком и продолжает демонстративно курить? Нормально ли, что в полицейском участке при медосмотре, когда у тебя спрашивают было ли применено физическое насилие и ты отвечаешь, что было, но психологическое насилие, а в ответ они смеются и просто выдают бумажку о том, что с тобой все в порядке?» — обратилась к подписчикам россиянка.

Кроме того, пострадавшая рассказала, что полицейские при досмотре закрывали ее в комнате без окон и не давали попить воды.

Россиянка отметила, что жаловалась на такое отношение, однако другие полицейские ответили, что сотрудник, с которым она общалась — «сумасшедший и у него проблемы с головой».

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

