Туннель и цифровой код: американка описала видения после клинической смерти

25-летняя американка Брианна Лафферти, которая пережила клиническую смерть, рассказала, что видела в те 8 минут пока ее сердце не билось, сообщает Life.ru .

Она поделилась с Daily Mail своими ощущениями. Отметила, что чувствовала, как будто провела в ином мире несколько месяцев.

После остановки сердца женщина услышала голос, а затем погрузилась в темноту, ощутив необычайную ясность мыслей. Также она рассказала о путешествии по туннелю, который был наполнен голубым светом и цифровыми кодами (нулями и единицами). Как она думает, это отражало математическую основу мироздания.

Затем «умершая» пришла в белую комнату без дверей и окон, а перед ней начали возникать сюрреалистичные пейзажи, это были заснеженные леса с незнакомыми существами, с которыми чувствовалась глубинная связь. Когда Лафферти подумала о неприязни к снегу, то сразу же наступила весна.

А перед возвращением к жизни американке показалось, что ей передали с собой какой-то свиток с посланием. Проснувшись, Лафферти уверовала, что у нее появилась особая миссия.