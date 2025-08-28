Труп выбросило на берег: погиб мужчина, дрейфовавший на бочке в Охотском море

Мужчина, дрейфовавший около недели на бочке с соляркой в Охотском море, погиб

36-летний Валерий Сафронов, который практически неделю дрейфовал на бочке из-под солярки в Охотском море, погиб. Труп утром 28 августа нашли и извлекли из воды, сообщает SHOT .

Тело обнаружили на берегу в Тугуро-Чемиканском районе Хабаровского края.

21 августа Сафронов вместе с двумя знакомыми хотели на КамАЗе переехать через реку Тыль, которая впадает в Удскую губу в Охотском море. Однако случился прилив. В реке уровень воды поднялся. Автомобиль заглох.

Двое успели покинуть машину, а Сафронов — нет. По словам очевидцев, в последний момент он взялся за бочку с соляркой, залез на нее. После этого его унесло в сторону моря.

Мужчину искали на вертолете. У него остались двое сыновей — шести и восьми лет. Он жил в поселке Тором в Хабаровском крае.

Найти Сафронова с помощью вертолета не получилось. Потом 27 августа его поиски временно прекратили из-за погодных условий.