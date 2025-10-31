сегодня в 16:23

Труп басиста Limp Bizkit Сэма Риверса нашли в луже крови во Флориде

Тело басиста американской рок-группы Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили в луже крови в его дома в американской Флориде. Мужчина погиб 18 октября, но подробности смерти стали известны только сейчас, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Metro.

Труп Риверса нашла его супруга Келли. Затем она позвонила в городские службы.

Риверс в момент обнаружения лежал лицом вниз в луже крови. Спасатели предприняли попытку реанимировать басиста, но не вышло. Приехавшие врачи констатировали факт гибели музыканта.

Точная причина смерти пока неизвестна.

О смерти Риверса стало известно 19 октября. У артиста были проблемы со здоровьем. Ему пересадили печень, после чего он вернулся к музыке.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.