Трудовик с инвалидностью напал на курящих в школе подростков в Дзержинске

В Дзержинске в школе № 14 учитель труда с инвалидностью напал на группу подростков, которые курили в коридоре школы. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ni Mash .

Предварительно известно, что школьники курили в школьном коридоре, на что учитель сделал им замечание. Подростки ответили грубостью и продолжили курить.

В результате педагог вступил с ними в конфликт, переросший в драку, в ходе которой он повалил и обездвижил старшеклассников. На опубликованных кадрах видно, как трудовик повалил на пол юношу в красной кофте и удерживал его в таком положении, прижав к полу.

Директор учебного заведения встала на защиту своего сотрудника, ссылаясь на его возраст и состояние здоровья. Со стороны учеников уже последовали извинения.

В настоящее время в школе проводится служебная проверка, по ее результатам пока никто не был уволен или отчислен.

