Трогал за ягодицы: в скандальном роддоме Новокузнецка работал врач-извращенец

Одна из пациенток новокузнецкого роддома № 1 пожаловалась на поведение врача. Женщина поступила в учреждение после ЭКО, однако столкнулась с ужасным отношением. Она предположила, что врач извращенец, сообщает РЕН ТВ .

Будущая мама поступила в роддом планово. Неделю она лежала в палате и проходила обследования, в том числе осмотры врача, который, по ее словам, вел себя крайне непрофессионально.

«Он как будто извращенец какой-то был, гладил меня по коленкам, по пальцам, по спине, по ягодицам. <…> Все, кто был в палате, с его кабинета красные выходили от стыда», — рассказала пострадавшая.

38-летняя пациентка просила сделать плановое кесарево, потому что переживала за здоровье ребенка, но врач отказывал ей, ссылаясь на «некрасивый шрам» и ненадобность. Женщина была на 39 неделе беременности, но доктор заявил, что ей соврали, прибавив лишнюю неделю к сроку. Ее отправляли на стимуляцию родов.

«Боль была адская, он вытащил руку, полную алой крови. Кровь продолжала сильно литься весь день, он сказал, что это нормально и пообещал выписать, если не начнется родовая деятельность», — рассказала роженица.

В УЗИ ей также отказали. Через несколько дней кровотечение усилилось, женщина вызвала скорую, ее увезли в другой роддом, где провели кесарево. Ребенок родился белый, с пульсом, но без дыхания. Врачи сказали, что новорожденный нахлебался крови, которая была в носу, во рту и в легких.

В период новогодних праздников в роддоме умерли девять младенцев. По фату халатности возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют всех сотрудников и пациенток, рожавших в последний месяц. Главврача отстранили от должности, пока никто из сотрудников не задержан.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил региональному Минздраву проверить все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса на фоне инцидента со смертями новорожденных в новокузнецком роддоме № 1.

