Трое школьников избили одноклассницу в Калмыкии

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СК устанавливает обстоятельства насилия над школьницей в Калмыкии

Процессуальная проверка проводится по факту противоправных действий в отношении школьницы в Республике Калмыкия, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в одной из школ в Элисте трое несовершеннолетних применили насилие в отношении своей одноклассницы.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также следователи проверят на халатность бездействие сотрудников учебного заведения.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Константину Антохову доложить о ходе и результатах доследственной проверки.

Ранее в Петербурге шестиклассницы избили свою знакомую, предположительно, из-за слитых в Сеть интимных фото. Пока одноклассницу колотили, ее руки удерживал мальчик, которому пообещали «купить булку в столовке».