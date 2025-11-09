Трое погибли из-за сильных волн на испанском острове Тенерифе

На канарском острове Тенерифе в результате мощного шторма погибли три человека, в том числе 79-летняя гражданка Нидерландов и 43-летний местный житель, сообщает РБК .

Еще 15 человек получили травмы, когда гигантские волны обрушились на побережье в районах Пуэрто-де-ла-Крус и природного парка Анага.

Правительство Канарских островов ранее объявляло предупреждение об опасных природных явлениях, однако, как сообщают источники, некоторые туристы могли проигнорировать сигнал тревоги.

Ранее четверо путешественников из России получили серьезные ожоги после контакта с желеобразными сальпами на курорте Моалбоал в провинции Себу. Инцидент произошел после купания в море без защитных костюмов — туристы отправились в воду сразу после шторма, когда активность этих организмов возрастает.