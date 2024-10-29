Трое нижегородцев и кавалеристка полиции героически вытащили студента из реки

На Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде иностранного студента удалось спасти благодаря слаженным действиям местных жителей и полиции. Трое мужчин стали свидетелями, как молодой человек прыгнул в реку с бетонного ограждения, и вызвали наряд полиции, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Командир кавалерийского взвода полка ППСП Алена Дикмарова оперативно направилась на место происшествия. Когда она прибыла, местные жители уже бросили в воду автомобильный трос, но студент находился в бессознательном состоянии. Поскольку сама Дикмарова не умела плавать, она предложила одному из очевидцев спуститься в воду, чтобы обвязать пострадавшего тросом.

Мужчина спустился и с помощью других неравнодушных граждан смог закрепить трос на студенте. После этого совместными усилиями удалось поднять пострадавшего на берег и оказать ему первую медицинскую помощь. Студента, плохо говорящего по-русски, обмотали попоной, которую сняла Дикмарова со своего служебного коня, чтобы он согрелся. Прибывшие медики госпитализировали молодого человека.

Трое спасителей охарактеризовали свой поступок как обычный гражданский долг — они не считают себя героями. Ведутся обсуждения о возможном награждении нижегородцев за их смелость.