Жительница Белочеренска, ставшая свидетельницей взрыва газа в соседнем доме, рассказала, как это было. По ее словам, из-за хлопка пошатнулись рядом стоящие здания, сообщает Газета.ru .

«Я проживаю неподалеку (от места — ред.), где сегодня произошел взрыв. Я в это время еще не спала, но ложилась как раз-таки, и тут резко слышу мощный взрыв, прошла очень большая волна, тряхануло меня вместе с кроватью, и дверь ходуном, и многоэтажка тоже пошатнулась», — поделилась очевидица.

Когда она вышла на улицу, то увидела, что и другие жильцы собрались там, чтобы узнать, что произошло и, возможно, оказать помощь пострадавшим. Эвакуация, по мнению жительницы Белореченска, прошла оперативно — все отреагировали очень быстро, сработали отлично. По ее словам, повреждения серьезные, потребуется время на восстановление всего здания. Конечно, все испытали потрясение от произошедшего, добавила женщина.

Татьяна, проживающая в доме, где произошел взрыв, рассказала, что ее разбудили ночью крики соседа, оказавшегося под завалами после случившегося. Она добавила, что ей самой чудом повезло уцелеть.

«Я проживала в этом доме. Квартира моя сильно пострадала. Взрыва я не слышала, проснулась только от того, что рушились стены и кричал сосед, которого засыпало. Сама я чудом осталась невредимой. Паники не было, все спокойно оделись и вышли на улицу, мы все были в шоке», — отметила женщина.

В ночь на 5 марта в пятиэтажном жилом доме в Белореченске произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами в одном из подъездов. Жильцов эвакуировали из здания на период проведения спасательных работ.

По информации МЧС, пострадали 3 человека. После происшествия 25 человек, включая пятерых детей, оказались в пунктах временного размещения.

Глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко сообщил, что 32-летний мужчина получил ожоги 70% тела и находится в реанимационном отделении. Другой пострадавший был госпитализирован с переломом бедра.