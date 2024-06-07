Три украинских БЭКа потопили на подходе к Крыму

В Черном море поражены три украинских безэкипажных катера (БЭК). Их уничтожили на юго-западе акватории, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Минобороны России.

Два БЭКа противника поразили примерно в 15:00 по московскому времени, третий — в 15:30. Украинские катера следовали в сторону Крыма, указали в оборонном ведомстве.

Удар по БЭКам нанесли штатным вооружением морской и армейской авиации Черноморского флота.

Неделей ранее, 30 мая, Минобороны также отчитывалось об уничтожении безэкипажных катеров Украины в Черном море. Тогда российские войска поразили четыре БЭКа, находящихся в акватории.