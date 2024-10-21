Три мигранта по очереди изнасиловали девушку в московском парке

В московском парке четверо граждан Узбекистана напали на соотечественницу. Трое преступников насиловали девушку, пока четвертый наблюдал за окружающей обстановкой, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Ночью 20 октября граждане Узбекистана напали на девушку в парке недалеко от улицы Краснобогатырской. Насиловали соотечественницу трое, четвертый «стоял на страже», чтобы обезопасить товарищей.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц). Они ходатайствуют об аресте обвиняемых. Их уже задержали и предъявили обвинение.

Ранее в Москве арестовали гражданина Таджикистана, которого обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности девушки на юго-востоке столицы. Следователи еще планируют проверить причастность фигуранта дела к совершению подобных преступлений.