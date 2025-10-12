Три человека пропали после крушения лодки на Каме в Татарстане

Три человека пропали после крушения лодки на реке Кама в Татарстане. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция, сообщает Mash .

Пять человек отправились кататься на лодке по реке, однако на берег вернулись лишь двое. Женщинам удалось доплыть до берега и сообщить охраннику лодочной станции о происшествии.

К настоящему моменту судьба еще двух мужчин и женщины остается неизвестной. Сотрудники МЧС продолжают поиски в районе Чистополя.

Ранее капитан баржи протаранил рыбака в лодке на одной из рек России. За происходящим с берега наблюдали очевидцы, которые осуждали рыбака, нарушившего правила.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.