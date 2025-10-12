Три человека пропали после крушения лодки на Каме в Татарстане
Фото - © Горшков Игорь / Фотобанк Лори
Три человека пропали после крушения лодки на реке Кама в Татарстане. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция, сообщает Mash.
Пять человек отправились кататься на лодке по реке, однако на берег вернулись лишь двое. Женщинам удалось доплыть до берега и сообщить охраннику лодочной станции о происшествии.
К настоящему моменту судьба еще двух мужчин и женщины остается неизвестной. Сотрудники МЧС продолжают поиски в районе Чистополя.
