сегодня в 16:37

Три беспилотника ВСУ ликвидировали в Белгородской области

Днем в понедельник над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Инцидент произошел в районе 15 часов. Дроны сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Таким образом, была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам в стране.

Ранее 90% Белгородской области осталось без света после атаки дронов противника. Дома и соцобъекты перевели на резервную схему питания.