сегодня в 20:00

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе

ДТП произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 60/62. Пострадали три автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

На место выехали оперативные службы города. Они установят причины произошедшего.

Информации о наличии пострадавших на данный момент нет. Водителям порекомендовали учитывать то, что в районе аварии затруднено движение в сторону центра.

Им посоветовали пользоваться путями объезда.

Ранее грузовик с бревнами перевернулся на дороге в Москве. Водитель большегруза не пострадал и смог самостоятельно выбраться из кабины.