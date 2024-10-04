Третьего фигуранта дела против блогеров Чекалиных поместили под домашний арест

Троицкий районный суд Москвы 4 октября избрал меру пресечения третьему фигуранту дела, возбужденного против блогеров Валерии и Артема Чекалиных, в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Роман Вишняков ближайшее время будет находиться дома до 26 ноября 2024 года. Ему, как и бывшим супругам Чекалиным, запрещено покидать жилье, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями.

По данным следствия, Вишняков вместе с Чекалиными вывел из России более 250 миллионов рублей. По предварительной информации, фигуранты дела использовали для преступной схемы банк в Дубае и поддельные документы.

Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, свою вину в случившемся отрицает. Ее бывший муж Артем также утверждает, что ни в чем не виноват.