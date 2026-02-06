Трепанация черепа: мужчина попал в реанимацию после вызова полиции под Самарой

В Новокуйбышевске Самарской области мужчина оказался в реанимации и пережил трепанацию черепа после вызова правоохранителей, сообщает 63.ru .

Жительница Новокуйбышевска поделилась, что 7 января соседи вызвали полицию из-за шума. Прибывшие на место правоохранители избили ее мужа — удары были нанесены по голове и телу. После этого его без сознания увезли в отдел, а затем в реанимацию, где медики провели трепанацию черепа.

Жена пострадавшего утверждает, что он был в коме. На данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В ГУ МВД по Самарской области подтвердили, что сотрудники приезжали в дом на проспекте Победы по причине конфликта в квартире. Там полицейские задержали ранее судимого горожанина 1986 года рождения, у которого были признаки опьянения. Он отказался от медосвидетельствования и его отвезли в отдел, где в отношении него составили административный материал за неповиновение требованию сотрудника полиции.

При этом в полиции не прокомментировали информацию о госпитализации и состоянии здоровья задержанного. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

