Трекер исчезнувшего в Босфоре пловца из РФ Свечникова подает сигнал в воде

Трекер, с которым пловец из РФ Николай Свечников принимал участие в масштабном заплыве через Босфор, показывает, что находится в воде. Спасатели и береговая охрана продолжают искать исчезнувшего спортсмена, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал A haber.

Силовики обратили внимание на течение и маршрут заплыва через Босфор. На основе этого составили примерную зону поисков спортсмена. Службам помогают волонтеры.

По данным A haber, точных данных о произошедшем нет. Есть версия, что Свечников мог спастись и вылезти на берег самостоятельно.

Но, согласно последней информации, трекер, с которым мужчина плыл, находится в воде. Устройство подает сигнал из нее.

Свечников пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор. Мужчина стал единственным из трех тыс. участников, который не вернулся к финишу.

Ранее турецкая газета Hurriyet писала, что перед началом заплыва спортсменам раздали браслеты с чипом. В них не было навигации GPS. Такие устройства лишь фиксировали, находится человек в воде или нет. Полицейские в Турции допускают, что мужчина либо утонул, либо после старта вышел на сушу, а чип бросил в море.