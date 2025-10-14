Трейдера фирмы «Цифра брокер» арестовали в Москве за финансирование терроризма

По данным следствия, Лоскутов перевел деньги некой террористической организации через систему «Юмани». В качестве доказательств привели запрос финансового сервиса.

По мнению следователя, содержать мужчину нужно исключительно в СИЗО, потому что он хорошо разбирается в IT-технологиях и может избавиться от доказательств.

Трейдер попросил не заключать его под стражу, потому что является многодетным отцом — у него четверо детей. Суд встал на сторону доводов следствия и отправил подозреваемого не под домашний арест, а в следственный изолятор.

Ранее нижегородские правоохранители задержали 42-летнего руководителя регионального отделения «Народного фронта» Андрея Жильцова. Его подозревают в мошенничестве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.