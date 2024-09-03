Трехлетняя девочка стала жертвой волков-людоедов в Индии
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Жители индийского штата Уттар-Прадеш подверглись нападению волков-людоедов. Они загрызли трехлетнюю девочку во время ночной атаки на деревню, сообщает «Царьград».
Мать погибшего ребенка рассказала, что обнаружила пропажу маленькой дочери, когда ее сестра начала плакать.
«Мы погнались за волком, но он убежал. У нас из-за бедности даже дверей нет», — отметила она.
Растерзанное хищниками тело малышки обнаружили утром в километре от населенного пункта. В эту же ночь лесные животные искусали двух женщин.
Спустя сутки звери набросились на жилище в соседней деревне и ранили местную жительницу. Пострадавшую госпитализировали, у нее зафиксировали многочисленные повреждения на шее и голове.
Местные власти поручили поймать агрессивных волков. Четыре хищника уже найдены, еще несколько до сих пор скрываются в джунглях.