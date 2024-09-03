Трехлетняя девочка стала жертвой волков-людоедов в Индии

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Волки-людоеды искусали трех женщин и загрызли трехлетнюю девочку в Индии

Жители индийского штата Уттар-Прадеш подверглись нападению волков-людоедов. Они загрызли трехлетнюю девочку во время ночной атаки на деревню, сообщает «Царьград» .

Мать погибшего ребенка рассказала, что обнаружила пропажу маленькой дочери, когда ее сестра начала плакать.

«Мы погнались за волком, но он убежал. У нас из-за бедности даже дверей нет», — отметила она.

Растерзанное хищниками тело малышки обнаружили утром в километре от населенного пункта. В эту же ночь лесные животные искусали двух женщин.

Спустя сутки звери набросились на жилище в соседней деревне и ранили местную жительницу. Пострадавшую госпитализировали, у нее зафиксировали многочисленные повреждения на шее и голове.

Местные власти поручили поймать агрессивных волков. Четыре хищника уже найдены, еще несколько до сих пор скрываются в джунглях.