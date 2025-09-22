сегодня в 14:26

Трехлетний мальчик разбился при падении из окна 10 этажа в Новой Москве

Ребенок выпал из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома в Новой Москве. От полученных травм мальчик 2022 года рождения скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла в поселении Воскресенское. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра взрослых, после чего самостоятельно открыл окно и выпал.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки, по факту происшествия.

Ранее женщина с годовалым малышом выпали из окна 6-го этажа жилого дома в центре Санкт-Петербурга. В скорую помощь позвонил сосед по квартире.

