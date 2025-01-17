Ткнули карандашом: в Подольске 4-летняя девочка чуть не лишилась глаза в детсаду

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Четырехлетнюю девочку ткнули в глаз карандашом в детском саду в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту травмирования четырехлетней девочки в подмосковном детском саду, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, утром 8 августа во время прогулки воспитанница детского сада получила серьезную травму левого глаза. В этот момент воспитательница оставила детей без присмотра. Предположительно, одна из одногруппниц пострадавшей случайно ткнула остро заточенным карандашом ей в глаз.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают действия должностных лиц. И. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев доложит Александру Бастрыкину о ходе расследования.

Кроме того, прокуратура проводит проверку по факту получения тяжелой травмы 4-летней воспитанницей детского сада.