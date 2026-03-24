сегодня в 20:49

Тяжело пострадавшую при взрыве дома в Севастополе девочку прооперируют

После взрыва в пятиэтажке в Севастополе серьезно пострадала девочка. Ее ждет операция, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городского здравоохранения.

Ребенок находится в тяжелом состоянии. У нее сложные повреждения внутренних органов. Девочке требуется операция.

Между тем из больницы начали выписывать других пострадавших.

«[В больнице] уже не 12 человек, их меньше, кого-то уже отпустили», — сказал собеседник агентства.

Взрыв в квартире на первом этаже многоэтажки на улице Павла Корчагина прогремел 23 марта примерно в 23:40. Владелица жилья погибла, ее сын числится пропавшим без вести, а четыре дочки были госпитализированы.

Всего в результате инцидента травмы получили 12 человек, среди них трое несовершеннолетних. Также повреждена многоэтажка напротив. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.