The Guardian: во Франции 145 человек укололи шприцами на музыкальном фестивале

145 человек укололи шприцами в ходе ежегодного уличного музыкального фестиваля Fete de la Musique во Франции, пишет британская газета The Guardian .

«Французская полиция задержала 12 подозреваемых после сообщений 145 человек о том, что их укололи во время прошедшего на выходных ежегодного музыкального фестиваля», — говорится в публикации.

При этом накануне фестиваля в соцсетях начали появляться сообщения о возможных нападениях на женщин с применением шприцов.

По данным МВД Франции, некоторых пострадавших доставили в больницу с целью проведения токсикологического анализа. Однако в ведомстве не сообщили, были ли в шприцах опасные вещества.

Ранее 30-летняя женщина с ножом напала на людей в Мюнхене. Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшую. Мотивы нападения пока неизвестны.