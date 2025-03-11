Террористы захватили 450 заложников в поезде в Пакистане

В Пакистане боевики из экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» взяли в заложники 450 пассажиров поезда, следовавшего из Кветты в Пешавар, сообщает ТАСС .

Как пишет Agence France-Presse, об этом заявил высокопоставленный чиновник ж/д ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф. Людей угрожают убить, если военные попытаются их освободить.

Другой информации о происшествии сейчас нет.

Ранее в Пакистане отец с родственником убил 14-летнюю дочь из-за ее высокой активности в соцсети TikTok.