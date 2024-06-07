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Тело женщины нашли в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы

Тело женщины 1951 года рождения обнаружили после ликвидации возгорания в квартире на юго-западе Москвы. В настоящее время выясняются обстоятельства пожара, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла в квартире многоэтажного дома на улице Каховка. Точную причину возгорания поможет установить пожарно-техническая экспертиза.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее после пожара в квартире на севере столицы пожарно-спасательные подразделения обнаружили тело женщины 1955 года рождения.