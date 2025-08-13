Тело пропавшего в 1959 году британского метеоролога нашли во льдах Антарктиды

Останки британского метеоролога Денниса Белла были найдены во льдах Антарктиды. Мужчина пропал в 1959 году, сообщает РЕН ТВ .

На момент пропажи ученому было 25 лет. Он работал на британской научной станции. В его обязанности входили наблюдение за погодой, поддержание радиосвязи с Британией. Также мужчина готовил еду на команду и успел вырастить два помета ездовых собак.

Однажды Белл вместе с коллегой отправился на ледник для проведения топографической съемки. Во время подъема его собаки выбились из сил. Он вышел вперед без лыж и внезапно провалился под снег.

Коллега хотел спасти метеоролога с помощью веревки, но ремень, за который держался Белл, оборвался. Мужчина упал в расщелину. На протяжении почти 66 лет он считался пропавшим без вести.

Останки Белла нашли на острове Кинг-Джордж. Их обнажил тающий ледник. Вместе с телом были найдены наручные часы, радиоприемник, лыжные палки и фонарик.

Ранее тело мужчины нашли в леднике в Пакистане. Он пропал 28 лет назад.