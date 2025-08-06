Тело пропавшего 28 лет назад мужчины нашли в леднике в Пакистане

В Пакистане растаял ледник, где случайно обнаружили тело мужчины, который пропал 28 лет назад, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ВВС.

На растаявший ледник наткнулся местный пастух. Он с удивлением обнаружил, что внутри глыбы находилось тело мужчины.

На погибшем была нетронутая одежда. Также у него было удостоверение личности, благодаря которому удалось узнать имя мужчины — Насируддин. Оказалось, что пакистанец пропал 28 лет назад, в июне 1997 года. Предполагается, что он упал в трещину ледника во время снежной бури.

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