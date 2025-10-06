Тело под листьями: парень под Новосибирском пытался скрыть убийство девушки

сегодня в 08:48

Сожитель девушки под Новосибирском попытался выдать убийство за ее исчезновение

Поиск исчезнувшей в Новосибирской области 19-летней девушки закончился неудачно. В городе Тогучине раскрыли ее убийство, которое хотели замаскировать под исчезновение, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Днем 4 октября рядом с Тогучиным нашли труп 19-летней девушки, которая почти месяц считалась без вести пропавшей. На теле были обнаружены признаки насильственной гибели.

Сотрудники СУ СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Правоохранители выяснили, что злоумышленник пытался скрыть преступление, замаскировав его под бесследное исчезновение девушки.

По подозрению в совершении убийства задержали 21-летнего мужчину. Он жил вместе с погибшей.

По данным силовиков, между парнем и девушкой случился конфликт 8 сентября. Мужчина нанес ножом девушке множество ударов.

Чтобы скрыть преступление, 21-летний парень, предположительно, накидал ветки и листья на тело. Помимо этого, он выбросил возможное орудие преступления.

Сотрудники СК подадут ходатайство в суд об аресте мужчины. Продолжается сбор доказательств.

